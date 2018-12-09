Умер 27-летний актер из сериала "Возвращение Мухтара"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский актер Тарас Мельничук умер 9 декабря после продолжительной болезни в возрасте 27 лет.

Актер длительное время боролся с острым миелоидним лейкозом (раком крови).

Тарас Мельничук после окончания Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого активно работал в театре и на телевидении. В 2013 году он стал актером Киевского академического театра юного зрителя на Липках. Среди лучших его работ - представления "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта", "Сон". Он также снимался в сериалах "Первая мировая", "Возвращение Мухтара", "Сны", "Пес" и "Две жизни".-0-