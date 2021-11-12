Умер академик РАН кардиолог Евгений Чазов

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгений Чазов умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации выражает глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни выдающегося кардиолога, академика РАН, почетного директора НМИЦ кардиологии Минздрава России Евгения Чазова", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что Чазов является создателем тромболитической терапии, которая позволила спасти миллионы жизней. За эту разработку в 1982 году он был удостоен Ленинской премии. Научные разработки академика РАН по лечению пациентов с инфарктами применяются в России, США и Европе. "Эксперимент по применению фибролизина - препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда - Евгений Иванович провел на себе", - добавили в Минздраве РФ.

Евгений Чазов в течение трех лет возглавлял Минздрав СССР, также под его руководством была создана научная кардиологическая школа. Ученый был сопредседателем движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", деятельность которого была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.

Чазов стал лауреатом Ленинской премии, трех Государственных премий СССР, премии Совета министров СССР и Государственной премии России. Кроме того, он стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", Героем Социалистического Труда, получил четыре ордена Ленина.-0-