Умер аккомпаниатор Кобзона Алексей Евсюков

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России композитор, пианист Алексей Евсюков умер 18 января в возрасте 71 года из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на аккаунт продюсера Константина Полещука в Instagram.
"Народный артист России аккомпаниатор Кобзона. Столько было планов, столько впереди было совместных проектов... Четверть века нашей творческой дружбы - и COVID все разрушил... Светлая память!" - написал продюсер.
Евсюков в течение многих лет был аккомпаниатором народного артиста СССР Иосифа Кобзона.-0-