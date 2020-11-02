Умер актер Александр Немченко

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и украинский актер Александр Немченко, более всего известный по роли в фильме "В бой идут одни старики", умер на 67-м году жизни. Об этом 2 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

Прощание с Немченко пройдет в Виннице 3 ноября, а прах его будет погребен в родном городе Ровно.

Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно в семье руководителя театрального оркестра Дмитрия Немченко и актрисы областного театра Валентины Немченко.

Александр Немченко пошел по стопам родителей, окончив в 1975 году Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Свою самую известную роль в кино - в фильме "В бой идут одни старики" Леонида Быкова - получил, будучи на втором курсе в 1973 году. В нем он сыграл добродушного барабанщика второй поющей эскадрильи.

По окончании института работал актером Херсонского музыкально-драматического театра, работал в винницком театре. Там он сыграл 122 роли, снялся в нескольких короткометражных фильмах. Немченко был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины. С 1996 года занялся нетрадиционной медициной.-0-