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Умер актер Алексей Булдаков

В мире 03.04.2019 | 14:32
Алексей Булдаков. Фото ТАСС
Алексей Булдаков. Фото ТАСС

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Алексей Булдаков, исполнитель главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", скончался сегодня в возрасте 68 лет, сообщили ТАСС в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ.

"Алексей Иванович Булдаков скончался, подробной информации у нас нет, знаем только, что он был на гастролях, у него оторвался тромб", - сказал собеседник ТАСС.

Алексей Булдаков родился в 1951 году в селе Макаровка Алтайского края. В 1969 году он окончил Молодежную театральную студию при Павлодарском драматическом театре имени А.П.Чехова. Затем работал в театрах Павлодара, Томска, Караганды, Рязани. В 1985-1992 годах Булдаков был актером Театра-студии киноактера при киностудии "Беларусьфильм" в Минске. В 1993 году он переехал в Москву.

В кинематографе Алексей Булдаков дебютировал в 1982 году в фильме "Сквозь огонь". Затем он снялся в нескольких десятках картин и телесериалов, однако по-настоящему знаменитым стал после фильма Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина. За нее актер был награжден кинопремией "Ника" (1996) в номинации "Лучшая мужская роль". Позднее в типажной роли генерала Алексей Булдаков выступил в фильмах "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период".

В фильмографии народного артиста - около 140 работ. Помимо съемок в кино Алексей Булдаков работал и как актер дубляжа. Попробовал он себя и в роли певца. В 2001 году Алексей Булдаков выпустил сольный диск "Обнимаю всех", куда вошли 14 песен, написанных для актера поэтом Анатолием Поперечным и композитором Евгением Бедненко и исполненных с группой "Хорус". В феврале 2011 года вышел диск актера "Старое танго".-0-

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кино, смерть известных людей
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