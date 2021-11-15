Умер актер Дэвид Фокс

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В хосписе в канадском Торонто скончался актер-ветеран кино и ТВ, артист озвучки и сценарист Дэвид Фокс. Ему было 80 лет, сообщается на портале "МИР24".

Артист скончался 13 ноября, причиной его смерти стал рак.

Дэвид Фокс родился в 1941 году в поселении Свастика в Онтарио. Он играл в театре. В конце 1960-х Фокс начал сниматься, в его фильмографии – свыше 120 проектов: "Тихоокеанский рубеж", "Пси Фактор", "Темное дитя", "Последний кандидат", "Маленький бродяга", "Колдовство", "Альфред Хичкок представляет", "Полтергейст: Наследие", "Строго на юг", "Шестой элемент", "Энн".