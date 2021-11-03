Умер актер Дмитрий Гуменецкий

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Дмитрий Гуменецкий, известный по роли Шмидта, начальника охраны Саши Белого в сериале "Бригада", умер в возрасте 49 лет из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, незадолго до смерти Гуменецкого по состоянию здоровья условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области, где он отбывал наказание с сентября 2015 года за хранение крупной партии наркотиков. После чего Гуменецкий был размещен в хосписе.

Артист также успел отметиться ролями в фильмах "Нежный возраст", "Бумер" и "Цена жизни". До съемок в сериале "Бригада", Гуменецкий был майором спецназа, а также профессиональным военным с опытом боевых действий.-0-