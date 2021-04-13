Умер актер Евгений Тиличеев, сыгравший в фильме "Иди и смотри"

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Евгений Тиличеев, сыгравший в фильмах "Иди и смотри" и "Труффальдино из Бергамо", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщается на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга.

"13 апреля 2021 года на 75 году жизни скончался заслуженный артист России, солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии Евгений Сергеевич Тиличеев", - говорится в сообщении.

Евгений Тиличеев родился 1 июня 1946 года в Ленинграде. В 1972 году окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В тот же год был принят в труппу Ленинградского театра музыкальной комедии, на сцене которого прослужил без малого пятьдесят лет.

За годы работы в театре сыграл несколько десятков ведущих характерных ролей в классической оперетте и современной музыкальной комедии.

Артист плодотворно снимался в кино. Среди его работ "Царевич Проша" (Дердидас), "Труффальдино из Бергамо" (Капитан), "Семь нот" (Главный режиссер), "Моя Россия" (Петр Первый), "Иди и смотри" (Переводчик) и др. На протяжении многих лет Евгений Сергеевич был одним из активных участников и ведущих популярной передачи ленинградского телевидения "Сказка за сказкой", получившей широкую известность, в том числе и за рубежом.

Евгений Тиличеев являлся кавалером Ордена Дружбы (2011) за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.-0-