Умер актер Геннадий Фролов

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России Геннадий Фролов умер в возрасте 81 года, сообщил ТАСС.

Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник", был занят в постановках "Вишневый сад", "Крутой маршрут", "Играем... Шиллера!", "Три товарища" и многих других.

Также Фролов снимался в кино. В его активе - роли в фильмах "Командировка", "Встреча на переправе", "Осенняя история", "Цезарь и Клеопатра", "Битва за Москву" и другие.-0-