Умер актер и режиссер Олег Зорин

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран Академического театра имени Ленсовета, режиссер, актер и педагог Олег Зорин скончался 6 мая на 82-м году жизни. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Олег Зорин был учеником известного театрального педагога Бориса Зона. В 1961 году Зорина принял советский актер и режиссер Игорь Владимиров в труппу Театра имени Ленсовета. Там Зорин играл в спектаклях "Жестокость", "Мистерия-буфф", "Левша", а также "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" и многих других.

В 1985–1995 годах Зорин работал в театре "Эксперимент". В 1995 году он вернулся в Театр имени Ленсовета в качестве режиссера. Более тридцати лет преподавал в Российском государственном институте сценических искусств.-0-