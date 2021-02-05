Умер актер из "Бригады" и "Полицейского с Рублевки" Виталий Альшанский

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер и режиссер Виталий Альшанский, сыгравший в сериалах "Бригада" и "Полицейский с Рублевки", умер в возрасте 52 лет, сообщает ТАСС.

Об этом инфорагентству сообщила знакомая актера Любава Разумовская.

"Он умер сегодня", - сказала она, но не уточнила причину смерти артиста и добавила, что информация о прощании и похоронах будет известна позднее.

Виталий Альшанский снимался в сериалах "Бригада", "Полицейский с Рублевки", "Кухня", фильмах "Мама не горюй - 2", "Своя среди чужих" и др. В качестве режиссера участвовал в работе над сериалом "Молодежка".-0-