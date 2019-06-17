Умер актер из фильма "Амели"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 76 лет скончался французский актер Морис Бенишу, звезда фильма "Амели". Информация об этом появилась на сайте издания Le Figaro .

Мужчина умер 15 июня, на данный момент причины и подробности смерти неизвестны.

Прощание с Морисом Бенишу состоится в этот четверг, актер будет похоронен на кладбище около города Лонпон-сюр-Орж.

Морис Бенишу снялся в популярном фильме "Амели", который вышел в прокат в 2001 году и был снят режиссером Жан-Пьером Жене. Также среди работ актера такие фильмы как "Джек и Джилл: Любовь на чемоданах", "Париж", "Скрытое", "Код неизвестен", "Время волков".-0-