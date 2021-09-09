Умер актер из сериала "Четыре танкиста и собака" Веслав Голас

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный польский артист кино и театра Веслав Голас скончался на 91-м году жизни, сообщает радиостанция RMF FM.

Умер артист 6 сентября 2021 года. Его дочь, Агнешка Голас-Нерс, подтвердила печальную новость. Актер перенес два инсульта в 2021 году, после которых он не мог разговаривать.

Фильмография Голаса богата и разнообразна. На его счету около 120 ролей в кино, театре и на телевидении. Большую популярность ему принесла роль Томаша Черешняка из сериала "Четыре танкиста и собака".-0-