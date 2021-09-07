Умер актер из "Шербурских зонтиков" Нино Кастельнуово

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский актер Нино Кастельнуово, исполнивший главную роль в кинофильме "Шербурские зонтики" (1964), умер в Риме в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство ANSA.

Семья "глубоко опечалена потерей дорогого Нино и просит понимания и уединения в этот трудный момент", цитирует агентство заявление родных артиста. Похороны будут закрытыми для широкой публики, подчеркнули его родственники.

Кастельнуово родился в Лекко 28 октября 1936 года, дебютировал в кино в конце 1950-х годов. Долгое время работал на телевидении, снялся в десятках фильмов. Как отмечает газета Corriere della Sera, ранее Кастельнуово рассказывал, что в течение многих лет борется с глаукомой.-0-