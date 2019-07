Умер актер из трилогии Disney "Наследники" Камерон Бойс

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Камерон Бойс, сыгравший одну из главных ролей в фантастическом телефильме "Наследники" производства компании Disney, умер в США на 21-м году жизни. Об этом 7 июля сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя семьи артиста.

По информации телеканала, актер умер во сне "от приступа, связанного с продолжительным заболеванием".

Камерон Бойс родился 28 мая 1999 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Впервые он появился на экране в 2008 году в клипе рок-группы Panic! At This Disco, исполнявшей сингл That Green Gentleman (Things Have Changed). Первой работой в художественном фильме для Бойса стали съемки в фильме ужасов "Зеркала" (Mirrors, 2008), в этом же году он появился на экране в остросюжетном фильме "На крючке".

Также Бойс снялся в трилогии "Наследники", премьера третьей части которой назначена на 2 августа.