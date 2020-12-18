Умер актер из "Звездных войн" Джереми Буллок

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Английский актер Джереми Буллок, сыгравший роль Бобы Фетта в киносаге "Звездные войны", умер в возрасте 75 лет, сообщает The Guardian.

По словам его агента, актер скончался утром 17 декабря в больнице от осложнений, связанных с болезнью Паркинсона.

Джереми Буллок сыграл охотника за головами Боба Фетта в фильмах оригинальной трилогии "Империя наносит ответный удар" (1980) и "Возвращение джедая" (1983). Также он исполнил эпизодическую роль капитана Джеремока Колтона в легендарном фильме "Звездных войн" "Месть ситхов" (2005). Актер снимался в фильме о Джеймсе Бонде "Осьминожка" (1983) и сериале "Доктор Кто" в 1970-х годах.

Сообщается, что актер умер в окружении семьи. У него остались жена, трое сыновей и 10 внуков.-0-