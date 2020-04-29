Умер актер, известный по фильмам "Миллионер из трущоб" и "Жизнь Пи"

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болливудский актер Ирфан Кхан, получивший всемирную известность благодаря ролям в фильмах "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи" и "Мир Юрского периода", скончался в возрасте 53 лет после тяжелой болезни, сообщает BBC.

Актер, родившийся в 1967 году в Джайпуре, умер в одной из частных клиник в Мумбаи, сообщает индийский телеканал NDTV.

Ирфан Кхан активно снимался в Болливуде, а также стал одним из немногих индийских актеров, который часто получал предложения и от западных режиссеров. В 2013 году он был удостоен Национальной кинопремии Индии за главную роль в фильме "Паан Сингх Томар", биографической ленте о легендарном индийском атлете.

Первым полнометражным фильмом Ирфана Кхана стал "Салам, Бомбей" (1988). В число самых популярных лент с его участием входят "Воин", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Жизнь Пи", "Новый Человек-Паук", "Мир Юрского периода", "Инферно" и другие.-0-