Умер актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильме "Белое солнце пустыни"

Кахи Кавсадзе. Фото ТАСС
27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грузинский актер Кахи Кавсадзе, сыгравший в фильмах "Белое солнце пустыни" и "Покаяние", умер на 86 году жизни, сообщает грузинское информагентство GHN.
Актер скончался после продолжительной болезни. В конце прошлого года он заразился коронавирусом.
Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер, ведущий актер Тбилисского академического театра им. Ш.Руставели. В 1981 году ему присвоили звание народного артиста Грузинской ССР.
За свою карьеру Кахи Кавсадзе сыграл более чем в 90 фильмах. Широкую известность ему принесла роль Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни" (1969).-0-
Фото киностудии "Мосфильм"