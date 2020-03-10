Умер актер Макс фон Сюдов

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции на 91-м году жизни умер знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов. Об этом сообщает Deadline.

Макс фон Сюдов родился в Швеции и сыграл в 11 фильмах у Ингмара Бергмана – в "Седьмой печати", "Часе волка", "Девичьем источнике", "Лице", "Земляничной поляне", "Стыде" и других.

В 1960-е переехал в Голливуд, где сыграл во многих картинах.

Он активно снимался в сериалах и кино до последнего времени, в том числе в "Звездных войнах" и "Игре престолов".

Дважды был номинирован на премию Оскар – за "Пелле-Завоевателя" Билли Аугуста в 1987-м и "Невероятно громко и очень близко" Стивена Долдри в 2011 годах.-0-