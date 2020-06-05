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05 июня 2020, 13:47

Умер актер Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов. Фото РИА Новости
Михаил Кокшенов. Фото РИА Новости

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный российский актер Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни, сообщает газета "Известия" со ссылкой на поэтессу Любовь Воропаеву.

"Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" - написала она на своей странице в Facebook.

11 октября 2019 года сообщалось, что Михаила Кокшенова доставили в одну из Московских больниц. Уточнялось, что артист обратился к врачам из-за раны на ноге. Медики оказали ему необходимую помощь, после чего отпустили домой.

В октябре 2017 года актер перенес инсульт - ему стало плохо на улице, прохожие вызвали скорую помощь. Позже стало известно, что артист пошел на поправку.

Михаил Кокшенов известен по ролям в фильмах "Не может быть", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", снимался в "Ералаше" и многих сериалах. Он также выступал в роли кинорежиссера и сценариста.

Михаил Кокшенов - коренной москвич, сын горного инженера и актрисы. Родился он 16 сентября 1936 года в Замоскворечье.

В детстве он мечтал пойти по стопам деда и стать моряком. После 7-го класса подал документы в морской техникум, но поступить из-за проблем со зрением не смог. В кино Михаил Михайлович попал не сразу, в юности он даже не мечтал о карьере актера, а готовился стать строителем или горняком. Успешно окончил в 1957 году Московский индустриальный техникум, а после этого собрался работать геологом-разведчиком. Но судьба сделала крутой поворот, и он поступил в театральное училище имени Щукина.

После его окончания в 1965 году Михаил устроился на работу в Академический театр имени Маяковского, позже - в Театр миниатюр. А путь в кино начался для Михаила Кокшенова с небольших эпизодических ролей. В 1967 году удача улыбнулась молодому артисту. Михаил Кокшенов получил большую роль в известной картине Владимира Мотыля "Женя, Женечка и "катюша". В 1975 году вышла знаменитая комедия Леонида Гайдая "Не может быть!", которая принесла Кокшенову известность. Затем он снялся в комедиях "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Самая обаятельная и привлекательная", "Гараж", "По улице комод водили", "Аферисты", "Мой муж - инопланетянин", "Ширли-мырли" и многих других фильмах.

На студии "Беларусьфильм" Кокшенов также снимался не раз - это было и в "Сыне председателя", и в фильмах "Хлеб пахнет порохом", "Белые росы".

С начала 1990-х годов Михаил Михайлович выступал в качестве режиссера и снял более десятка фильмов, в которых также играл сам. Наиболее известны "Русский бизнес" и "Русское чудо". В этих фильмах он попытался сменить свое амплуа и выступил в роли всезнающего и прожженного "нового русского".

За актерскую деятельность Михаилу Кокшенову в 1983 году было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, в 2002 году он стал народным артистом России, а в 2007-м был награжден орденом Дружбы.-0-

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