Умер актер Николай Сморчков

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный советский актер Николай Сморчков, исполнивший роли в фильмах "Летят журавли" и "Война и мир", умер на 91-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

"На 91-м году после тяжелого заболевания (коронавирус) ушел из жизни замечательный актер театра и кино Сморчков Николай Гаврилович", - говорится в сообщении.

В творческой биографии актера более 200 ролей. Он снимался в таких фильмах, как "Верные друзья", "Летят журавли", "Пять дней - пять ночей", "Мы вас любим", "Сквозь ледяную мглу", "Война и мир", "Кремлевские куранты" и др.-0-