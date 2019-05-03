Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию размещенную семьей актера на его официальной странице в Twitter.

Родные актера призвали всех поклонников таланта Мейхью пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд.

Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в нескольких кинофильмах саги "Звездные войны".-0-