Умер актер Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в "Звездных войнах"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер английского происхождения Питер Мейхью, сыгравший роль Чубакки в киносаге "Звездные войны", умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию размещенную семьей актера на его официальной странице в Twitter.
Родные актера призвали всех поклонников таланта Мейхью пожертвовать деньги в организованный им благотворительный фонд.
Питер Мейхью родился 19 мая 1944 года в городе Барнес (английское графство Суррей). Он наиболее известен ролью путешественника из племени вуки, механика по имени Чубакка. Этого персонажа он сыграл в нескольких кинофильмах саги "Звездные войны".-0-
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