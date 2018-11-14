Умер актер Сергей Юртайкин

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер театра и кино Сергей Юртайкин, сыгравший в фильмах "Тихий Дон" и "Верные друзья", умер в Подмосковье на 92-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.
Похороны актера состоятся 16 ноября. Его похоронят на одном из кладбищ Одинцовского района Подмосковья.
Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года. В 1949 году окончил мордовскую студию ГИТИСа, затем актерский факультет ВГИКа. Снялся в фильмах "Тихий Дон", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Далеко на Западе", "Вечный зов", "Отец и сын", в сериалах "Дальнобойщики-2" и "Марш Турецкого".-0-
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