Умер актер Шон Коннери

Шон Коннери. Фото wallhere.com
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер британский актер Шон Коннери, ему было 90 лет, сообщает
Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он был первым, кто сыграл агента 007 на большом экране.
Шон Коннери снимался в таких фильмах, как "Охота за "Красным октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".
Среди его многочисленных наград - "Оскар", две награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и три "Золотых глобуса".
О причинах смерти актера не сообщается.-0-