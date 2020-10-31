Умер актер Шон Коннери

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер британский актер Шон Коннери, ему было 90 лет, сообщает BBC .

Актер был наиболее известен по роли Джеймса Бонда. Он был первым, кто сыграл агента 007 на большом экране.

Шон Коннери снимался в таких фильмах, как "Охота за "Красным октябрем", "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и "Скала".

Среди его многочисленных наград - "Оскар", две награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и три "Золотых глобуса".

О причинах смерти актера не сообщается.-0-