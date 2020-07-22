Умер актер театра и кино Андрей Сиротин

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Московского драматического театра им. А. С. Пушкина Андрей Сиротин умер после продолжительной болезни на 35-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС.

Дата и место прощания станут известны позже.

Сиротин родился в 1986 году. Окончил Российский институт театрального искусства - ГИТИС (мастерская О. Л. Кудряшова). В Театре имени Пушкина исполнял роль Принца Калафа в постановке Константина Богомолова "Принцесса и идиот". Также снимался в кино, сыграл в проектах "Достоевский", "Шериф", "Дирижер" и "Перекрестки судьбы".-0-