Умер актер театра и кино Сергей Куницкий

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Артист Московского Губернского театра Сергей Куницкий, сыгравший в фильмах и сериалах "Крылья империи", "Мосгаз", Временно недоступен", "Битва за Севастополь", "Мы из будущего", "Тест на беременность" и других, умер в возрасте 35 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

"Сергей Куницкий был на отдыхе в Краснодарском крае, он там умер. <...> Ему было 35 лет", - сказали в пресс-службе.

Прощание с артистом состоится 15 августа в городе Темрюк Краснодарского края. Актера похоронят на его родине, в Одессе.-0-