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01 июля 2020, 08:42

Умер актер Виктор Проскурин

Виктор Проскурин. Фото ТАСС
Виктор Проскурин. Фото ТАСС

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни. Об этом в среду сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook, передает ТАСС.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - пишет Ирина Хонда.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б.Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Получил известность в московских театральных кругах, исполнив в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К.Симонова.

Стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей Виктора Проскурина - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А.Н.Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Виктор Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М.Н.Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России".-0-

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