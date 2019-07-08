Умер актер Владимир Златоустовский

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский актер, режиссер, сценарист Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет, сообщает ТАСС.
Златоустовский родился в 1939 году в Москве. Выпускник Театрального училища им. Щукина. С 1960 года начал сниматься в кино. Был режиссером киножурнала "Ералаш", снял картины "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат", режиссировал сериал "Возвращение Мухтара".-0-
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