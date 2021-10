Умер американский актер Джеймс Майкл Тайлер

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Джеймс Майкл Тайлер, известный по роли Гантера, менеджера кофейни из сериала "Друзья" (Friends, 1994-2004), умер в возрасте 59 лет в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал TMZ.

По данным представителя актера, причиной смерти стал рак, с которым актер боролся на протяжении последних четырех лет. Сообщается, что Джеймс Майкл Тайлер умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Мир знал его как Гантера, а близкие - как актера, музыканта, борца с раком и любящего мужа", - приводит издание слова представителя семьи.

Помимо "Друзей", Джеймс Майкл Тайлер сыграл в таких сериалах, как "Сабрина - маленькая ведьма" (Sabrina the Teenage Witch, 1996-2003), "Журнал мод" (Just Shoot Me!, 1997-2003) и "Клиника" (Scrubs, 2001-2010).-0-