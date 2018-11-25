Умер американский актер и иллюзионист Рики Джей

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский актер и иллюзионист Рики Джей умер в Лос-Анджелесе, сообщает The Hollywood Reporter.
Ему было 72 года, причины смерти пока не называются.
Рики Джей снимался в фильмах "Ночи в стиле буги", "Завтра не умрет никогда", "Магнолия" и "Грабеж", а также в телесериале "Дэдвуд" и "Вспомни, что будет". Он считался экспертом в ловкости рук, по карточным фокусам и экспериментам с памятью.-0-
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