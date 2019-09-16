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16 сентября 2019, 16:08

Умер артист "Ленкома" Юрий Колычев

Юрий Колычев. Фото ТАСС
Юрий Колычев. Фото ТАСС

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист РСФСР, старейший артист "Ленкома" Юрий Колычев умер на 91-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня не стало Юрия Осиповича Колычева... Он служил в нашем театре более 60 лет", - сказали в пресс-службе, добавив, что о месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Юрий Колычев родился в Москве 15 декабря 1928 года. В 1950 году после окончания ВТУ им.Щепкина был принят в Малый театр, где за шесть лет работы сыграл несколько ярких ролей: Марка в "Дороге свободы", Незнамова в "Без вины виноватых", Бена в "Шакалах". В 1957 году Юрия Колычева пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола (сейчас "Ленком"), где он сразу стал одним из ведущих артистов.

Играл в спектаклях Анатолия Эфроса - "В день свадьбы", "104 страницы про любовь", "Судебная хроника", "Мольер", затем - в постановках Марка Захарова: "Тиль", "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Ясновидящий", "Революционный этюд", "Три девушки в голубом", "Диктатура совести", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Вишневый сад".-0-

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