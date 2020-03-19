Умер астронавт, который летал к Луне

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Астронавт НАСА Альфред Уорден умер на 89-м году жизни. Он летал к Луне вместе с Дэвидом Скоттом и Джеймсом Ирвином, но не высадился на ее поверхность, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

Полковник участвовал в полете к Луне как пилот командного модуля "Аполлон-15" в августе 1971 года. Пока его коллеги находились на Луне, Альфред управлял модулем корабля, находясь на орбите спутника Земли.

Уорден совершил единственный в мире выход в открытое межпланетное пространство.-0-