Умер автор хитов "Ласкового мая" Владимир Бойко

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Композитор Владимир Бойко, работавший с группой "Ласковый май", умер 3 мая в Воронеже после продолжительной болезни в возрасте 60 лет. Об этом сообщила ТАСС экс-солистка группы Наталья Грозовская.

По информации Натальи Грозовской, причиной смерти мог стать инсульт.

Как сообщил ТАСС продюсер группы Андрей Разин, Владимир Бойко сотрудничал с "Ласковым маем" с 1989 по 1993 год как композитор и музыкальный руководитель. Он написал для коллектива около 25 песен, в том числе "Зимний вечер", с которой Наталья Грозовская выступала на фестивале "Песня года-91". Также Владимир Бойко создал группы "Белые розы", "Стайер" и "Бархатный сезон".

"Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи", - сказал Андрей Разин.

Ранее сообщалось о смерти автора стихов песен группы "Ласковый май", поэтессы Аллы Гольцевой. Она скончалась 22 апреля в возрасте 74 лет.-0-