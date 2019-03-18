Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гитарист Дик Дейл умер в возрасте 81 года, сообщает портал TMZ .

О причинах смерти музыканта не сообщается. По данным портала, он имел ряд проблем со здоровьем: дважды поборол рак, лечился от диабета.

Настоящее имя музыканта - Ричард Энтони Монсур. Он известен как родоначальник музыкального стиля "серф-рок" - американской инструментальной музыки, которая была популярна в 1960-е годы. Славу Дику Дейлу принес сингл Misirlou, который был использован в начальных титрах фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Музыкант за свою карьеру выпустил 11 альбомов, появлялся в телевизионных фильмах, музыкальных и ток-шоу. Он сыграл самого себя в эпизоде сериала "Беверли-Хиллз 90210" и фильме "Американский вампир".-0-