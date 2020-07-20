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20 июля 2020, 17:01

Умер автор олимпийского мишки Виктор Чижиков

Виктор Чижиков. Фото ТАСС
Виктор Чижиков. Фото ТАСС

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный художник РФ Виктор Чижиков, автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер на 85-м году жизни. Об этом информирует ТАСС.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года", - говорится в сообщении, распространенном на странице "АСТ Дети" издательства "АСТ" в Facebook.

Виктор Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Виктор Чижиков одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшей премией имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит". Также он создал иллюстрации для таких произведений, как "Праздник непослушания", "Три поросенка", "Вера и Анфиса", "Вниз по волшебной реке". В 1977 году эскиз Виктора Чижикова одержал победу в конкурсе на лучшее изображение медведя для талисмана Олимпийских игр в Москве.

"Неиссякаемый оптимизм, простота в общении, добросердечие и открытость - то, чем всегда поражал Виктор Александрович коллег и друзей. Символично, что художник покинул нас именно в те дни, когда много вспоминают Олимпиаду 1980 года. Образ олимпийского мишки, созданный Виктором Александровичем, однажды тронул сердца миллионов людей", - отзываются о нем в издательстве АСТ.-0-

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