Умер биолог Жорес Медведев

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный радиобиолог, генетик, геронтолог Жорес Медведев умер в Лондоне в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Русская служба BBC.

Жорес Медведев участвовал в Великой Отечественной войне, был демобилизован после тяжелого ранения, полученного в мае 1943 года на Северном Кавказе.

В 1950 году окончил Всесоюзную сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, преподавал в ней на кафедре агрохимии.

Затем специализировался в области воздействия радиации на человеческий организм и природу. В 1962 году создал и возглавил лабораторию молекулярной радиологии в Институте медицинской радиологии в Обнинске. Написанная Медведевым в 1962 году работа "Биологическая наука и культ личности" не была издана.

В январе 1973 года Жорес Медведев с семьей с разрешения властей выехал на годичную стажировку в отдел генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, а в августе того же года был лишен советского гражданства. В 1990 году его возвратил своим указом Михаил Горбачев.

Жорес Медведев трудился в лондонском Институте медицинских исследований до 1992 года. За свою жизнь он опубликовал около 170 научных работ, из них 60 в Британии. Являлся членом многих научных обществ, в том числе Нью-Йоркской академии наук.

Ездил в качестве эксперта в зону Чернобыльской катастрофы.

На завершающем этапе научной карьеры Жорес Медведев увлекся геронтологией, разработал теорию старения как результата накопления ошибок синтеза белков и нуклеиновых кислот, за которую в 1984 году получил золотую медаль Американского геронтологического общества.-0-