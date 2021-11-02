Умер бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский пианист-виртуоз Нельсон Фрейре умер на 78-м году жизни в Рио-де-Жанейро. Об этом в понедельник вечером сообщила его звукозаписывающая компания Decca Classics на своей странице в Twitter, пишет ТАСС.

"Мы все очень опечалены новостью о том, что легендарный Нельсон Фрейре умер в возрасте 77 лет", - говорится в сообщении.

Нельсон Фрейре родился 18 октября 1944 года в Бразилии. Он начал играть на пианино в три года, а в пять лет давать концерты. Пианист славился легкой техникой и элегантностью, а также интерпретацией произведений Фредерика Шопена, Роберта Шумана и других композиторов.

В конце 2019 года Фрейре сломал правую руку в результате неудачного падения в Рио-де-Жанейро, ему пришлось перенести операцию. Как сообщает AFP, после этого инцидента у музыканта началась депрессия, и он с тех пор не играл на пианино.-0-