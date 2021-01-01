Умер британский актер Марк Иден

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский актер Марк Иден умер на 93-м году жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на издание Sun.

Сообщается, что актер скончался в больнице. У него была болезнь Альцгеймера, с которой он был госпитализирован в ноябре.

Иден известен по роли в сериале телеканала ITV "Улица Коронации", он также исполнил роль путешественника Марко Поло в сериале "Доктор Кто" в 1964 году. За более чем 50-летнюю карьеру в кино и на телевидении он также сыграл в фильме "Доктор Живаго" и эпизоде сериала "Пуаро Агаты Кристи".-0-