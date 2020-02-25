Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение.

Последний месяц Хосни Мубарак находился в реанимации в одной из столичных клиник после операции на желудочно-кишечном тракте.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. На волне массовых антиправительственных выступлений 3 февраля 2011 года он подал в отставку.

Последние годы Хосни Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от любого общения с прессой.-0-