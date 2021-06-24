Умер бывший президент Филиппин Бенигно Акино

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Филиппин Бенигно Акино, страдавший от различных заболеваний, умер в возрасте 61 года. Об этом в четверг медиагруппе ABS-CBN сообщил член семьи бывшего филиппинского лидера, передает ТАСС.

Бенигно Акино был госпитализирован в одну из больниц Кесон-Сити по неизвестной причине утром в четверг. Согласно официальным данным, он умер от сердечной недостаточности. Отмечается, что Акино боролся с раком легких и прошел диализ из-за болезни почек. Кроме того, ему сделали ангиопластику.

Акино, единственный сын покойного сенатора Бенигно Акино-младшего и экс-лидера Филиппин Корасон Акино (с 1986 по 1992 год), занимал пост президента с 2010 по 2016 год. За время пребывания в должности он обеспечил среднегодовой экономический рост чуть более 6% - самый высокий показатель с 1970-х годов.-0-