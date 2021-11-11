Умер бывший президент ЮАР

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Последний президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) эпохи апартеида Фредерик Виллем де Клерк умер в возрасте 85 лет. Об этом объявил представитель его фонда Дэйв Стюарт, сообщает ТАСС.

По словам Дэйва Стюарта, Фредерик Виллем де Клерк скончался сегодня утром у себя дома из-за ракового заболевания.

Свои соболезнования в связи со смертью де Клерка высказал действующий президент ЮАР Сирил Рамапоса. "Де Клерк сыграл важную роль в переходе страны к демократии, - отметил Рамапоса в Twitter. - Он проявил храбрость, освободив политических заключенных и начав переговоры с движением освобождения, несмотря на мощное давление противников подобных шагов".

В минувшем марте Фредерик Виллем де Клерк объявил о том, что у него обнаружена мезотелиома - редкая форма рака тканей, чаще всего поражающая слизистую оболочку легких. Он немедленно начал курс лечения. В июне ему была сделана операция. В октябре 2020 года от этого заболевания в возрасте 53 лет умер сын де Клерка Виллем.

Фредерик Виллем де Клерк занимал пост президента ЮАР с августа 1989 по май 1994 года. Он завершил демонтаж системы апартеида и освободил в 1990 году из тюрьмы Нельсона Манделу. В 1993 году де Клерк и Мандела совместно стали лауреатами Нобелевской премии мира. С мая 1994 по июнь 1996 года Фредерик Виллем де Клерк занимал пост первого вице-президента ЮАР.-0-