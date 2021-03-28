Умер бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Мадагаскара Дидье Рацирака умер в военном госпитале в столице островного государства Антананариву, сообщает ТАСС.

"Дидье Рацирака умер утром в воскресенье в возрасте 84 лет, - написал действующий президент Мадагаскара Андри Радзуэлина на своей странице в Twitter. - Малагасийцы потеряли выдающегося патриота".

Бывшего главу государства госпитализировали 22 марта с диагнозом "грипп", отмечает журнал Jeune Afrique. Врачи заявили, что состояние больного не внушало никаких опасений. Однако, как передают родственники Дидье Рацирака, его здоровье неожиданно ухудшилось в ночь на воскресенье. Официально причина смерти пока не объявлена.

Дидье Рацирака занимал пост президента Мадагаскара дважды: с 1975-го по 1993 год и с 1997-го по 2002-й. Он неоднократно с начала 70-х годов прошлого века посещал СССР и встречался с советскими лидерами. После прихода к власти установил тесные отношения Мадагаскара с Советским Союзом, который оказывал островному государству в Индийском океане постоянную и значительную помощь.-0-