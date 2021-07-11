Умер бывший президент Международной федерации лыжного спорта Джанфранко Каспер

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) швейцарец Джанфранко Каспер умер на 78-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу организации.

Каспер возглавлял FIS на протяжении 23 лет. В начале июня 2021 года его сменил шведский миллиардер Йохан Элиаш. С 2000 по 2018 год швейцарец был членом Международного олимпийского комитета (МОК). Осенью 2018 года на сессии МОК в Буэнос-Айресе Каспер получил олимпийский орден и был назван почетным членом МОК.

"Он превратил FIS из небольшой федерации в бесспорного лидера в зимних видах спорта, что является свидетельством его видения и трудовой этики. Я имел честь знать Джанфранко в течение 25 лет и поделился с ним многими приятными моментами и историями. Его сдержанного характера и сообразительности будет глубоко не хватать FIS и международному спортивному миру. От имени всей семьи FIS я хотел бы выразить наши глубочайшие соболезнования семье Каспера", - сказал Элиаш.

Сообщается, что за несколько дней до конгресса FIS, на котором Элиаш был избран президентом организации, Каспер попал в больницу, где находился до конца жизни.-0-