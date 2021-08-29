Умер бывший президент МОК Жак Рогге

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался на 80-м году жизни, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

О причинах смерти функционера не сообщается. У него остались сын, дочь и двое внуков. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год, став преемником Хуана Антонио Самаранча. После ухода с данного поста Жак Рогге стал почетным президентом организации.

Под руководством бельгийца МОК стремился создать больше возможностей для развивающихся стран участвовать в процессе выдвижения городов на конкурс за право проведения Олимпийских игр.

Жак Рогге значительную часть своей жизни работал хирургом-ортопедом, профессионально занимался парусным спортом. 16 раз выигрывал чемпионат своей страны и был участником трех Олимпиад.-0-