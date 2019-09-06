6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, ему было 95 лет. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил нынешний президент республики Эммерсон Мнангагва.

"Невероятно горько объявлять о смерти отца-основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - отметил нынешний лидер африканской страны.

Он добавил, что Мугабе был иконой освобождения, панафриканцем, посвятившим свою жизнь эмансипации и расширению прав и возможностей своего народа. "Его вклад в историю нашего народа и континента никогда не будет забыт. Пусть его душа покоится в вечном мире", - написал Эммерсон Мнангагва.-0-