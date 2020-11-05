Умер бывший солист Uriah Heep Кен Хенсли

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский музыкант Кен Хенсли, получивший наибольшую известность как участник рок-группы Uriah Heep, умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию брата музыканта Тревора Хенсли в Facebook.

"Пишу с тяжелым сердцем, чтобы сообщить вам, что мой брат Кен Хенсли мирно умер в среду вечером. Его красавица-жена Моника была рядом с ним и создавала ему комфорт в те последние минуты, что он был с нами", - написал Тревор Хенсли. Он не привел причину смерти, но заметил, что смерть брата была для него полностью неожиданной.

"Кен будет кремирован во время частной церемонии в Испании, так что, пожалуйста, не спрашивайте про похороны. Кен ушел, но он никогда не будет забыт и всегда будет в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Британская газета Daily Mail написала, что музыкант умер в разгар работы над новым сольным альбомом.

Кен Хенсли играл в Uriah Heep с 1970 по 1980 год.

19 сентября на 74-году жизни умер бывший барабанщик Uriah Heep Ли Керслейк. Причиной его смерти стал рак простаты.-0-