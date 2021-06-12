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12 июня 2021, 18:36

Умер бывший вице-президент Бразилии Марко Масиел

Фото Reuters
Фото Reuters

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Вице-президент Бразилии в 1995-2003 годах Марко Масиел умер в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС.

Масиел занимал пост в правительстве Фернандо Энрике Кардозу. В ходе своей политической карьеры он также избирался федеральным депутатом, сенатором и губернатором штата Пернамбуку.

В 2014 году политику диагностировали болезнь Альцгеймера.

Соболезнования в связи со смертью Масиела выразили экс-президент Кардозу, нынешний вице-президент Антониу Гамилтон Морау, губернаторы штатов, представители общественно-политических движений. Прощание с политиком пройдет в здании Федерального Сената.-0-

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