Умер датский миллиардер, основатель ретейлера Jysk

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из богатейших людей Дании, основатель мебельного ретейлера Jysk Ларс Ларсен ушел из жизни в возрасте 71 года, сообщило агентство
Миллиардер скончался 19 августа в своем доме в Силькеборге на западе страны.
В текущем году журнал Forbes оценивал состояние Ларсена в $4,4 млрд. В списке богатейших людей Дании он занимал седьмое место. В мировом рейтинге издания - 424-е место.
Сейчас в основанную им сеть Jysk входят свыше 2,6 тыс. магазинов в 50 странах. В июне этого года Ларсен покинул пост председателя совета директоров компании из-за диагностированного рака печени. Преемником бизнесмена стал его сын Якоб Брунсборг.-0-
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