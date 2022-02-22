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22 февраля 2022, 10:36

Умер двукратный чемпион СССР по хоккею Александр Юдин

Александр Юдин (в центре). Фото ТАСС
Александр Юдин (в центре). Фото ТАСС

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный чемпион СССР по хоккею в составе московского "Динамо" Александр Юдин скончался на 53-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.

Причины смерти не уточняются.

Юдин выступал за "Динамо" в 1988-1994, 1996-1998, 2001-2002 годах. В составе московского клуба он дважды побеждал в чемпионатах СССР, один раз становился чемпионом СНГ. Всего за клуб защитник провел 255 матчей, набрав 102 очка (43 шайбы + 59 передач).-0-

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