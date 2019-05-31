Умер джазовый музыкант Леон Редбоун

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джазовый певец и гитарист Леон Редбоун умер на году жизни. Об этом сообщил журнал
Причина смерти певца неизвестна.
Леон Редбоун (настоящее имя - Дикран Гобалян), по одной из версий, родился на Кипре, позднее переехал в Канаду. По другим данным, местом его рождения был американский город Филадельфия (штат Пенсильвания). В 1970-х годах Редбоун начал свою карьеру джазового музыканта с выступлений в ночных клубах Торонто. В 1975 году он записал свой первый альбом "В пути" (On the track).-0-
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